Pianeta Milan

Dopo aver benedetto il 2022 delche sta per chiudersi, Lucasi sofferma sulle note dolenti nel suo ultimo editoriale dell'anno per Milannews. Questi i passaggi principaliSi sofferma sui buchi neri di questo momento delLucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali Milan, Serafini: “Se fossero tutti sani, chi se ne frega del mercato!” Luca Serafini, opinionista, si è così espresso sul canale Twitch di AC Milan sul Milan: "Qualcuno dice: 'Ieri c'era la squadra dello Scudetto'. Guardate ...Il giornalista Luca Serafini ha commentato la vittoria esterna del Milan ieri a Salerno sostenendo che sia la miglior gara in trasferta della stagione. Luca Serafini ha analizzato così Salernitana-Mil ...