Milan | senti Dida | “Maignan? Ecco cosa mi ha detto sull’infortunio”

Milan News

Commenta per primo 'Calabria e Romagnoli, ma non sono sicuro. Ricordo il primo discorso. Ho detto che se tutti noi siamo qui è perché abbiamo qualità, tutto dipende da come vogliamo lavorare. Se ci ...Come hai trovato la squadra Lukaku Ela riconoscenza del club nei tuoi confronti 'Anche ... ARTICOLO PRECEDENTE, ci siamo per Leao. Offerti 7 mln per il rinnovo ARTICOLO SUCCESSIVO Sanremo ... Milan, senti Baroni: "Colombo farà una grande carriera" Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 291.Oltre che ovviamente per i tre punti conquistati dalla sua squadra, tra i motivi per cui Stefano Pioli torna a casa da Salerno con un sorriso c'è sicuramente il positivo ritorno in campo ...