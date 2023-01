Milan-Roma | la designazione arbitrale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ecco ladi, match valido per la 17ª giornata di Serie A.h. 20.45 Arbitro: Massa...

Milan News

...00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 18:00 Sampdoria - Napoli 20:45CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Islanda - Estonia ...6. Espanyol - Girona 7. Bologna - Atalanta 8. Atletico Madrid - Barcellona PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI) 9. Juventus - Udinese 10. Sampdoria - Napoli 11. Bordeaux - Rennes 12. Lazio - ... Verso Milan-Roma, Tonali 'salvo': era diffidato, ma non è stato ammonito a Salerno Marchetti designato per Juve-Udinese, Monza-Inter affidata a Sacchi ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere il ...VERSO MILAN-ROMA I due attaccanti avevano lasciato il campo in anticipo, ma le sensazioni sembrano positive Nonostante la vittoria che è valsa l'aggancio alla Lazio, ieri dopo la vittoria sul Bologna ...