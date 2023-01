Pianeta Milan

Al 21', sempre di sinistro, il croato exconcede il bis: 2 - 0. Prima dell'intervallo gli ...Bologna di lunedì sera la Dea prosegue la sua preparazione con un allenamento pomeridiano in...Le luci si accendono nuovamente a San Siro che, dopo Inter - Napoli, diventa ancora il centro del mondo calcistico italiano poiché, domenica sera, è in- Roma. I rossoneri vogliono ... Milan, il programma del weekend: torna in campo la Primavera | News Nella vittoria per 2-1 del Milan sul campo della Salernitana, il secondo gol rossonero è stato messo a segno da Sandro Tonali su sponda di Brahim Diaz: per il giovane trequartista spagnolo, ...A Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo De Paola e ha parlato del prossimo turno di campionato, con la sfida tra Samp e Napoli ...