Michela Persico | gambe incrociate e ‘bocce’ in vista | la posa fa sognare

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Corpo stupendo e bellezza che lascia tutti senza parole,ininfiamma subito il web con le sue favolose curve e la sua assurda sensualità, fan impazziti Torna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Corriere dello Sport

Commenta per primo La prima volta non si scorda mai .debutta sul grande schermo. La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani , è impegnata nelle riprese del film ' In_finiti ' con Ignazio Moser e la colonna sonora curata ...Commenta per primo La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani,sta girando il film 'In_finiti' e si scatena nel backstage. Guarda il video postato su Instagram. La ricetta light e sexy di Michela Persico La bellezza di Michela Persico è decisamente straordinaria; restano tutti senza parole di fronte ad una donna del genere.Che eleganza. Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha incantato i fan col primo scatto del 2023 ...