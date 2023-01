Mic | letteratura italiana all’estero | domande entro il 30 gennaio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Poche settimane ancora per partecipare al nuovo bando per “la traduzione e diffusione del libro italiano e della letturadegli autori italiani”, lanciato dal Ministero della Cultura, in collaborazione con il Cper il libro e la lettura, e che scadrà il 30. Il bando si rivolge agli editori italiani che abbiano interesse a promuovere la traduzione dei libri e della letturadegli autori italiani, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani di cultura e le loro biblioteche, allo scopo di diffondere opere italiane di narrativa, saggistica, poesia eper ragazzi, per valorizzare la culturaa livello internazionale. Sono ammesse tutte le tipologie di opere, ad esclusione dell’editoria ...