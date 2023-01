Meteo | vortice polare verso la rottura | cosa accadrà nelle prossime settimane

iLMeteo.it

Così come è accaduto negli Usa e nel Canada che durante le feste natalizie un lobo delPolare si è staccato ed è sceso verso Sud, così potrebbe accadere qualcosa di simile in Italia. Tuttavia,...Weekend. Stabilità insiste in tutto il Paese Ormai da oltre due settimane a questa parte un ...di matrice azzorriana (con componente subtropicale) ha approfittato di un ricompattamento del... Meteo: Vortice Polare verso la rottura, vediamo cosa rischia l'Italia tra fine Gennaio e Febbraio Sembra che il mese di gennaio potrebbe proseguire con temperature calde ancora per settimane. Dal 18 dicembre scorso l’Anticiclone Africano ha dominato in Italia portando temperature di 10-12 gradi ol ...Ultimi aggiornamenti sul Vortice Polare Il Vortice Polare potrebbe subire una rottura nelle prossime settimane e ciò cambierebbe le sorti dell'Inverno anche in Italia tra la fine di Gennaio e l'inizio ...