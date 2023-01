Meteo | nubi quasi ovunque | sole su Alpi e Sicilia Le previsioni di venerdì 6 gennaio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’alta pressione non lascerà l’Italia per l’Epifania. Quella disarà una giornata nebbiosa e con cieli coperti al Nord e al Centro Italia, con possibili – ma deboli – piovaschi sui versanti tirrenici. Tempo migliore sullee al Sud, soprattutto ine sulla costa ionica della Calabria. Le temperature rimangono stabili più o meno su tutto lo Stivale. L’anticiclone africano inizierà a ritirarsi dalla Penisola da sabato 7(LE).

iLMeteo.it

