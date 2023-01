Meteo campania | oggi occhio a Napoli e Caserta!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo faràe Caserta e non solo? Scopriamolo!c'è un tempo soleggiato con il cielo terso. L'umidità è del 69%, la temperatura media è di 14.87°C, La temperature minima osservata è di 10°C e quella massima di 15,15°C. Il vento soffia a 3,05 km/h e l’indice percentuale di nuvolosità è pari al 6%.ci sarà un meraviglioso sole, con il cielo completamente terso. L'umidità è del 69%, la temperatura media si attesta intorno al minimo di 10°C e al massimo di 15,15°C. Il vento soffia velocissimo, a 3,05 km/h e l’indice percentuale di nuvolosità è bassissimo: solo 6%. Per godere questa giornata assolata, potrete fare ...

iLMeteo.it

Ecco il bollettinodella Protezione Civile: PrevisioniGiovedì 5 Gennaio 2023 ... Basilicata e. Temperature : nessun fenomeno significativo. Venti : nessun fenomeno significativo. ...... 25,, 23, Emilia - Romagna, 22, e Piemonte, 20, Veneto, 19, Puglia, 18. Tra le province, quella di Roma risulta quella più colpita con 23 eventi- idro, seguita da Salerno con 11, ... Meteo Macerata Campania : oggi nubi sparse, Venerdì 6 poco nuvoloso Previsioni meteo Napoli per Mercoledi 4 Gennaio: Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Non sono previste prec ...Ottimo riscontro per l'edizione 2022 dei Premi Scolastici di Banca Campania Centro. Ospite Nicola Gratteri: «Ognuno deve fare la propria parte per la legalità».