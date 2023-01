Messico | scontri tra narcos e polizia dopo la cattura del figlio di El Chapo

Il Sole 24 ORE

E' guerriglia urbana a Culiacan, nello stato di Sinaloa, in, dopo la cattura di Ovidio Guzman, figlio del leader del cartello di Sinaola, Joaquin El Chapo Guzman, in carcere negli Usa. Dopo l'arresto di El Raton gli uomini delle gang hanno attaccato le ......ha provocato disordini eper strada da parte dei seguaci del padre Joaquin per fare pressioni sulle autorità. Il figlio del boss, anche lui alla guida dei traffici di droga in, è ... Messico, scontri tra narcos e polizia dopo la cattura del figlio di El ... In seguito all'arresto del figlio del noto narcotrafficante è esplosa la violenza nello stato messicano di Sinaloa, costringendo la chiusura di un aeroporto ...(LaPresse) - E' guerriglia urbana a Culiacan, nello stato di Sinaloa, in Messico, dopo la cattura di Ovidio Guzman, figlio del leader del cartello ...