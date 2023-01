Mercato gennaio Napoli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si entra nel vivo del calciodi: Quasi fatta per lo scambio Zanoli-Bereszynski che dovrebbe avvenire dopo la partita Sampdoriadi domenica prossima. Scambio che porterete anche il portiere Contini a. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile trattativa che porterebbe Salvatore Sirigu al Cagliari, situazione che potrebbe evolversi in virtù del ritorno di Contini al. Gli azzurri continuerebbero a puntare su Meret, Contini e Marfella da terzo, senza dimenticare l’idea Caprile dal Bari in ottica futura. Altro possibile addio potrebbe riguardare invece Diego Demme su cui c'è linteresse dell’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Il centrocampista azzurro fino a questo momento ha trovato pochissimo spazio con Spalletti, specialmente per le grandi prestazioni ...

Fanpage.it

Quanto aldel lavoro americano , nel mese di dicembre nel settore privato sono stati creati ... Gli appuntamenti del 5Sul versante macroeconomico gli Stati Uniti aggiornano i saldi ..."In questoinvernale non è previsto alcun movimento, a meno che non si presenti un'occasione ... 52023 Le notizie di calciomercato del 4 gennaio 2023 Inizia sotto i migliori auspici l’annata ittica in Giappone: il tradizionale mercato di inizio anno del pesce di Tokyo va oltre le aspettative ...ADM comunica che domani, venerdì 6 gennaio, verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del “Comitato per l’e ...