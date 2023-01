(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la risoluzione anticipata del prestito di Bruno Umile alla Sambenedettese, il Benevento sta per concludere una pratica simile con il club marchigiano. E’ infatti ormai ai titoli di coda anche l’avventura in Riviera del terzino Angelo Viscardi, uno dei perni della squadra rossoblu nella prima parte di stagione. Il diciottenne di proprietà del Benevento ha disertato gli ultimi allenamenti con la Samb ed è ormai a un passo dall‘Arezzo del direttore sportivo in pectore Nello. Viscardi, classe 2004, è risultato essere uno dei migliori prospetti under del girone F di serie D ma la situazione finanziaria della Sambenedettese e la distanza eccessiva dal primo posto che varrebbe la promozione diretta (-18 punti dal Pineto) hanno spinto sia la Strega che l’entourage del calciatore a una riflessione.girerà il ...

anteprima24.it

Il primo movimento deldi gennaio del Cesena sarà in uscita. Verrà definita oggi, salvo contrattempi dell'ultima ora, la cessione in prestito di Ivan Kontek al: il difensore croato, che non ha mai trovato ...... Padova, Pavia, Vicenza, Genova, Pisa, Parma, Catanzaro, Trieste,, Varese, Verona, Aosta, ... almeno 5.000, quante sono le copie vendute finora, un numero degno di nota neleditoriale in ... Mercato, Foggia presta a Cutolo un gioiello giallorosso La mostra di sabato 7 gennaio è il primo di una serie di eventi che nascono in collaborazione con ‘Gener act’ e ‘Sfoggia’, due collettivi di ragazzi foggiani promotori di numerose iniziative culturali ..."Il Benevento riparte: via al ritiro invernale", titola Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. Nessun volto nuovo. Foggia prova a rompere.