Meloni | Ratzinger ci lascia eredità spirituale e intellettuale

Lo scrive la premier Giorgiasu twitter dopo avere partecipato in mattinata, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle esequie solenni per il papa emerito Joseph. ......in costume tipico bavarese Circa mezz'ora prima dell'inizio dei funerali di Joseph, la ... presenti il presidente del Consiglio Giorgiae il presidente della Repubblica Sergio ..."Oggi a San Pietro per dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI, Papa emerito. Illuminato teologo che ci lascia un'eredità spirituale e intellettuale fatta di fede, fiducia e speranza. A noi il compito di ...Nella prima fila dei posti delle autorità, accanto al Capo dello Stato italiano Sergio Mattarella - che guidava una delle due delegazioni ufficiali - sedeva la premier Giorgia Meloni in tailleur panta ...