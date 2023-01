Meloni come Colombo Barra dritta | ma non troppo I consigli di Senaldi

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giorgiaimiti Cristoforoche, pur di scoprire l’America, non andò sempre dritto ma modificò la sua rotta. L’analisi che il condirettore di Libero, Pietro, affida a Formiche.net parte da un presupposto: la premier italiana, che ha una visione confederale, ha la possibilità di togliere il velo che c’è sull’Ue, dove prevalgono egoismi nazionali. La dimensione “conservatrice” oltre alla politica domestica si riflette sul piano europeo cosìsu quello religioso in concomitanza con i funerali di Benedetto XVI: dopo l’allenamento dei primi tre mesi, per il governo è il tempo delle gare ufficiali? Io non vedo una dimensione conservatrice: nel senso che l’Europa e gli Stati europei, a prescindere dal fatto che siano guidati dalla sinistra o dalla destra o dal centro, si sono sempre fatti i fatti loro, ...