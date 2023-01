Meloni a ‘tutto campo’ | incontra Weber per un’alleanza Ue col Ppe | e lavora alle regionali lombarde

Leggi su italiasera

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’occasione della sua presenza nella Capitale, è stata desequie di Benedetto XVI stamane in Vaticano così, al termine della funzione religiosa, il tedesco Manfred, presidente del Partito popolare europeo, ha colto l’occasione perre la premier Giorgia Meloi in quel di palazzo Chigi. Incontro: il vortice innescato dallo scandalo Qatargate ‘avvicina’ sempre di più Conservatori e Popolari Un incontro, come sembra, finalizzato all’anza tra Conservatori (e riformisti europei) e Popolari, in imminenza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. A rendere inoltre ‘propizia’ l’iniziativa, è il vortice innescato dallo scandalo Qatargate, che rischia di inghiottire la sponda socialista, andando così a far vacillare il – fino a poco tempo fa – ...