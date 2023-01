Medico sportivo Acquati | ‘Attività fisica regolare riduce rischi cuore e cancro’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Che fare sport sia importante, è assodato: numerosi studi scientifici dimostrano i benefici di unapratica dell’attività. Sicuramente fare sport fa bene sia al corpo sia alla mente”, afferma Matteo, Direttore sanitario Istituto di Medicina dello sport di Milano, responsabile sanitario EA7 Olimpia Milano. “Da un punto di vista fisico – continua – è noto che chi pratica regolarmente sport ha una minore probabilità di incorrere in patologie di tipo cardiovascolare (ipertensione, cardiopatia ischemica, ictus) o dismetaboliche (diabete, obesità), quindi le cosiddette malattie croniche non trasmissibili. Ma c’è di più: negli ultimi anni si è visto come lo sport comporti una minore probabilità di ammalarsi di patologie oncologiche, come il tumore del colon e della mammella, nella donna”. (Video) ...