Mazzette in Ue | Borrell va in Marocco | “Non c’è impunità per la corruzione” Rabat | “Contro di noi attacchi anche dalle istituzioni europee”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lo scandalo dellein Unione europea ha raffreddato non poco i rapporti tra Bruxelles e. A dimostrarlo, se ce ne fosse stato bisogno, èla visita dell’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep, in missione in. Nel corso della conferenza stampa al termine dell’incon i vertici dell’esecutivo locale, il membro della Commissione non ha usato mezzi termini: “La posizione dell’Ue è chiara, non ci può essereper la“. Dall’altra parte,l’esecutivo maghrebino si è mostrato fermo sulle sue posizioni, rimandando al mittente ogni accusa: “Il partenariato tra l’Ue e ilè importante e va protetto. È un partenariato che sta affrontando ...

