Maxi piano sicurezza per stazioni e treni | Matone | “Grazie a Salvini più controlli anche a Roma”

MIT

Via libera ufficiale del ministero dell'Ambiente alprogetto per il polo tecnologico per il trattamento dei rifiuti a Corleone. È arrivato infatti ...attraverso i fondi del Pnrr (nazionale di ...A dare notizia dellacampagna di recruiting in corso è l'azienda stessa . La nota annuncia il nuovodi assunzioni avviato dal Gruppo per reclutare nuovo personale da inserire nella rete di ... Sicurezza, maxi piano per stazioni e treni | mit Oltre 300 assunzioni all'anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone per garantire ..."Oltre 300 assunzioni all’anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1500 persone per garantire più sicurezza nelle stazioni italiane, sui treni e nelle aree ferro ...