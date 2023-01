Mattarella | “Non dare per scontate libertà e democrazia”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA – “Lae lahanno ormai radici robuste, ma sarebbe un grave errore considerarli ineliminabili perché oggi ci appaiono scontati. Affinché quei valori continuino a essere sempre meglio attuati è necessario averne costante cura attraverso equità sociale, solidarietà, rispetto dell’ambiente, costruzione della pace. E attraverso una buona politica, e dunque con istituzioni democratiche aperte alla partecipazione e in grado di assumere decisioni efficaci per i cittadini”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio(foto), nella prefazione di un libro a cura di Claudio Sardo che raccoglie i discorsi di David Sassoli. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

