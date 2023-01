Mario e Maria | marito e moglie sono andati via insieme | morti a 6 giorni di distanza

(Di giovedì 5 gennaio 2023)di sei. Dramma ad Ancona e adesso due comunitàin lutto per quanto avvenuto nel giro di pochiRossetti è morto il 28 dicembre scorso all’età di 74 anni. L’uomo era di Ostra Vetere, provincia di Ancona, ma viveva con laa Cesano, provincia di Roma.era molto conosciuto nella zona. Aveva lavorato per un’impresa edile e faceva parte della Pro Loco. Era inoltre un membro di confraternite e altre realtà associative. Amava collezionare immagini d’epoca e aveva così raccolto numerose cartoline e foto di Ostra Vetere risalenti al XIX e al XX secolo. Perfino il Sistema Museale della Provincia aveva notato questa preziosa collezione e l’aveva inclusa nel ...

ilmattino.it

E' questo l'appello che arriva dalla dottoressaGrazia Zuccali , direttrice dell' Unità ... Nelle scorse ore, purtroppo, è stata data la notizia della morte diCazzanelli , l'uomo di 74 ...... l'altoatesino Andrea Offer, l'abruzzese AntonioFiadone e il cesenate Andrea Domeniconi. In ... la bologneseRosa Costa, seconda nel 2020 e le romagnole Giorgia Bonci e Samantha Graffiedi. ... Ancona, marito e moglie morti a distanza di sei giorni: Mario e Maria erano insieme da una vita Marito e moglie morti a distanza di appena sei giorni. Due comunità in lutto per la scomparsa, a distanza di nemmeno una settimana, di Mario Rossetti e Maria Grazia Boccolini. La coppia ...Monte Baldo. Lo scorso ottobre il morso di una zecca, poi il sopraggiungere dell’encefalite. Una battaglia ardua, contro la quale ha combattuto nel corso di questi mesi che, purtroppo, non ha avuto l’ ...