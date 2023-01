MARIA TERESA D’AUSTRIA | SU RAI3 L’ULTIMO ATTO DELLA TRILOGIA SULL’IMPERATRICE

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ultimo capitolosaga di, arciduchessa e prima imperatrice. Si conclude con la terza stagione, in realtà il film-tv “– L’apice del potere” con Ursula Strauss protagonista, la produzione evento di ORF sulla celebre regnante austriaca. “– L’apice del potere” è proposto in prima visione assoluta giovedì 5 gennaio alle 21.20 sue vede Ursula Strauss nei panni dell’adulta. Madre degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II,regina di FranciaAntonietta eregina di Napoli e SiciliaCarolina, ha conquistato quelli che l’hanno conosciuta per la ...