Maria Teresa d’Austria | chi è? La sua tragica storia

Leggi su newstv

(Di giovedì 5 gennaio 2023), chi è esattamente? Tutto quello che c’è da sapere sulla sua: non tutti la conoscono. Questa sera, giovedì 5 gennaio 2023 alle 21.20 su Rai 3, va in onda l’ultimo capitolo della saga diArciduchessaArciduchessa: ecco chi è (newstv.it)Una miniserie televisiva suddivisa in cinque parti andate in onda dal 2017 al 2022 e diretta da Robert Dornhel in cui viene messa in primo piano ladei matrimoni grazie a cui il potere asburgico si è consolidato in tutta Europa. Al centro della mini serie la figura di, un personaggio molto ...