Maria De Filippi | Mediaset non ci crede ancora

(Di giovedì 5 gennaio 2023) : la notizia è ormai ufficiale, i fan sono senza parole. Guardate che cosa è successo. È senza dubbi una delle conduttricipiù amate di sempre. Con Amici, Uomini e Donne, Tu si que Vales e C’è Posta per Te tiene incollati migliaia di telespettatori al piccolo schermo. Stiamo parlando proprio di lei, diDedeè incredula (ck12.it)A tal proposito, negli scorsi giorni in casaè arrivata una notizia davvero incredibile che ha lasciato tutti i fan e non solo senza parole. Sapete già che cosa è successo? Quando lo scoprirete non riuscirete are ai vostri occhi. Guardate un po’ qua.Denon ci...

Alessia Quarto è un'ex protagonista di C'è posta per te, storico programma Mediaset condotto daDe. La ragazza era stata contattata dall'ex marito durante la scorsa edizione dello show. La sua storia è diventata virale. Vice l'ha contattata per parlare della sua esperienza a Canale ...C'è Posta per Te avrà due ospiti molto speciali: Charlize Theron e Can Yaman si racconteranno aDenella prima puntata del prossimo 7 gennaio . In più, lo staff avrà un nuovo postino: Giovanni Vescovo , ex corteggiatore di Sonia Lorenzin a Uomini e Donne . C'è Posta Per Te, Can ...Come sappiamo, tra pochi giorni l’amatissima e seguitissima conduttrice televisiva di casa Mediaset, Maria De Filippi, tornerà sul piccolo schermo con una delle sue trasmissioni più apprezzate di ...Da sabato 7 gennaio, alle ore 21:20, torna su Canale5 C'è posta per te. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla ventiseiesima edizione. Tra gli ospiti anche… Leggi ...