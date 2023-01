Måneskin | “gossip” feat Tom Morello fuori il 13 gennaio 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I Måneskin annunciano il nuovo singolo ‘’, in uscita il 13uring il leggendario Tom, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e molti altri. Contemporaneamente all’annuncio di questa sensazionale collaborazione, la band ha anche svelato la tracklist dell’attesissimo nuovo album RUSH!. Il disco, composto da 17 tracce, verrà pubblicato il 20, ed è da oggi disponibile in digital pre-save A QUESTO LINK. Per celebrare questo nuovo annuncio, i Måneskin hanno pubblicato il brano ‘LA FINE’ per regalare ai fan un’anticipazione di cosa potranno ascoltare in RUSH!. La traccia può essere ascoltata QUI. L’album è disponibile anche in pre-order A QUESTO LINK, con formati fisici che ...