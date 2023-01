Makiivka è un disastro per il morale russo Intanto Erdogan chiama Putin

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’Ucraina sta sfruttando l’attacco missilistico diper ricordare al nemico che non esistono basi sicure dietro le linee del fronte. Un impatto psicologico importante, mentre sembrerebbe che stia aumentando l’insoddisfazione dei soldati russi verso i propri comandanti. La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, un missile Himars ha colpito una base di alloggio temporaneo russa, circa 12 chilometri dietro la linea del fronte, vicino a Donetsk. Non è la prima volta che gli ucraini riescono a colpire dietro le linee nemiche. Gli episodi dell’attacco al ponte di Kerch e quelli alle basi aeree di Engels-1 e Dyagilevo erano stati clamorosi per gli obiettivi colpiti, ma non avevano fatto grandi vittime. Il bombardamento della base di, al contrario, è stato una strage. Come in ogni guerra, è molto difficile ottenere stime veritiere: secondo ...