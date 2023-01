Maeci | missioni archeologiche all’estero | online i bandi 2023 della Farnesina

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tra gli obiettivi strategici del ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale rientra la promozionecultura italiana, che si attua anche attraverso la concessione di contributi alle, antropologiche ed etnologiche italiane. La concessione dei contributi avviene annualmente tramite la pubblicazione di un bando, che regolamenta la presentazione delle richieste, la selezione dei richiedenti e la rendicontazione delle spese sostenute. Per il 2022 sono state sostenute 246attraverso la concessione di contributi (211) o riconoscimenti istituzionali. La procedura per la richiesta di contributi per questa attività è stata aggiornata neled è descritta nel bando reperibile sul sito del ministero degli ...

