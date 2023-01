Madonna pianifica il suo grande ritorno | ecco cosa ha organizzato

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Qualche mese faha dichiarato di essere pronta per tornare ad esibirsi davanti al suo pubblico ‘perché il palco è il suo posto felice’. Fonti affidabili hanno parlato di un tour negli stadi per la regina del pop, che pare abbia già avviato le trattative per prenotare sei location del centro-sud America (Messico, Colombia, Cile, Uruguay e Argentina)., i dettagli sul suo. Sembra proprio che la popstar stiando segretamente un tour ‘greatest hits’ per festeggiare il 40° anniversario del suo primo album. Stando a quello che riporte il The Sun la Ciccone farà il suo annuncio nelle prossime settimane. “Presto ci saranno importanti novità. Lei sta pensando a questo comeback da almeno un anno e non vede l’ora che tutto avvenga. A breve rivelerà le prime date, ha prenotato l’Arena 02 di Londra ...

