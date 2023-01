Madame torna sui social | cancella il post vecchio e dà nuove spiegazioni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Tolgo l’ultimoper dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso“ inizia con queste parole la storia cheha pubblicato sui. Ieri la cantante avevaato un lungo sfogo sui, per spiegare la sua posizione. Ha rotto il silenzio, dopo settimane in cui si è parlato dell’indagine in cui è coinvolta, una indagine della procura di Vicenza che investiga su falsi green pass.hato il lungodi ieri, unparecchio lungo ma poco chiaro.aveva scritto di non essersi vaccinata quando avrebbe dovuto contro il Covid, senza però scendere nei dettagli e parlare dell’indagine. Non ha detto nulla su come abbia fatto a continuare a lavorare senza ...

Rolling Stone Italia

Intanto,a parlare, via social, dopo le dichiarazioni nelle quali rivelava di non essere mai stata sottoposta ad alcuna vaccinazione, ma di aver nel frattempo cambiato idea. La cantante, ..."Tolgo l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l'indagine faccia il suo corso". Francesca Calearo, in artea parlare, via social, dopo le dichiarazioni pubblicate ieri, nelle quali rivelava di non essere mai stata sottoposta ad alcuna vaccinazione , ma di aver nel frattempo cambiato idea. La ... Madame torna sulla questione del finto green pass: «Completerò tutte le vaccinazioni» Sanremo 2023 si avvicina e la partecipazione di Madame è in bilico. La cantante è infatti indagata per falso ideologico perché avrebbe ottenuto il Green Pass senza essersi vaccinata. Le indagini sono ...Ha tentato di metterci una pezza con un lungo ed inutile spieghino, ora Madame – o chi per lei – fa retromarcia e toglie ogni traccia social di quelle scusanti che dovevano servire a “ripulire” la sua ...