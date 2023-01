Madame rimuove il post sulle vaccinazioni | Lasciamo che l' indagine faccia il suo corso

(Di giovedì 5 gennaio 2023), in gara al prossimo festival di Sanremo, non aveva però chiarito la sua posizione riguardo al possibile utilizzo di Green pass falsi, motivo per cui è sotto. Leggi Anche Finte ...

la Repubblica

'Mi spiace per tutto quello che sta succedendo', aggiungeche in questi giorni è stata travolta dalle critiche . 'Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c'è tanto tanto tanto da viversi. ...Qualcuno spieghi ache della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un Green Pass falso e in più occasioni, perché di questo è ... Madame toglie post su vaccini e green pass : "Lasciamo che l'indagine faccia il suo corso" Soltano 24 ore fa Madame aveva rotto il silenzio. Il caso delle false vaccinazioni che la vedono indagata nell'inchiesta della procura di Vicenza l'avevano portata ...Soltano 24 ore fa Madame aveva rotto il silenzio. Il caso delle false vaccinazioni che la vedono indagata nell'inchiesta della procura di Vicenza l'avevano portata ...