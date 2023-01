Madame resta in gara a Sanremo | le prime parole della cantante

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è senza dubbio una delle protagonistenuova scena pop contemporanea in Italia. L’artista salirà quest’anno per la seconda volta nel corsosua carriera sul palco dell’Ariston inal Festival di. Ma nel frattempo è stata indagata dalla procura di Vicenza per false vaccinazioni. Laha voluto spiegare come sta reagendo alla notizia. Francesca Calearo, in arte semplicemente, resterà inal Festival di2023: a confermarlo è Amadeus. L’artista è stata recentemente indagata per false vaccinazioni dalla procura di Vicenza. Dopo giorni di assordante silenzio, finalmente anche laha deciso di uscire allo scoperto e spiegare il motivo delle scelte fatte in ...