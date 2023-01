Madame e i vaccini Dietrofront sui social ' Io | vittima della paura Farò tutti quelli necessari'

TGCOM

La cantante coinvolta nell'inchiesta di Vicenza sulle false dosi anti Covid 'I medici mi hanno aiutato a cambiare idea. Informatevi e ...In un post su Instagram,ha spiegato la sua posizione in merito alla vaccinazione anti - ... La cantante e rapper avrebbe ricevuto varida un medico di fiducia: 'Mi dà il contatto dei ... Finte vaccinazioni Covid, Madame: "Sto facendo tutte quelle necessarie | Io vittima della paura dei miei genitori" Madame esce allo scoperto e racconta la sua verità sul vaccino anti-Covid. La cantante, al centro delle polemiche per essere coinvolta in un’indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni, in ...L'Ue tira dritto per limitare l'onda della nuova tempesta Covid in Cina: chi vorrà viaggiare dal Paese verso l'Unione ...