Madame denunciata per falsa vaccinazione | «Sono finita in un girone infernale di complottismo»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo due giorni di silenzio, la cantante ammette tutto, si pente e promette di rimediare (anche perchè non ha mai fatto un vaccino in vita sua). Ma si scatena la polemica sulla sua presenza al Festival di Sanremo

la Repubblica

Questa verità della guerra d'Ucraina è difficile a dirsi, come quellanel 1991 dal "... i "rogues States", che vuol dire " Stati zizzania"; tale era stato l'Iraq, che non a caso...Questa verità della guerra d'Ucraina è difficile a dirsi, come quellanel 1991 dal "... i "rogues States", che vuol dire " Stati zizzania"; tale era stato l'Iraq, che non a caso... Il pentimento di Madame: "Sono stata confusa dai complottisti. Ora sto facendo tutti i vaccini" La cantante che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo è indagata dalla procura di Vicenza per falsi Green Pass ...Quello organizzato dal Comune di Roma, assessorato Grandi eventi, turismo e sport, è l'unico mega appuntamento musicale organizzato nel Paese per salutare il nuovo anno. Ecco il piano del trasporto pu ...