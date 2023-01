Madame ci ripensa | cancella il lungo post pubblicato ieri che aveva scatenato migliaia di critiche e scrive un breve comunicato

(Di giovedì 5 gennaio 2023), tra i big scelti per partecipare al Festival di Sanremo 2023, ha deciso di esporsi nuovamente sui social sul caso giudiziario che l’ha investita. La cantante, infatti, sarebbe indagata dalla Procura di Vincenza per l’utilizzo di Green Pass falsi. Per spiegare il suo punto di vista sulla faccenda, l’artista avevoun, il cui contenuto potete leggerlo CLICCANDO QUI. Lo sfogo della cantante, però, nonconvinto Selvaggia Lucarelli, checriticato aspramente, per non aver, in realtà, detto nulla di interessante riguardo le accuse che le vengono mosse. Delle stesso parere anche altri utenti del web che si erano uniti al coro di. Adesso, la cantante ha deciso dire il ...

AGI - Agenzia Italia

, in un lungo post spiega la sua posizione dovuta anche al fatto di essere 'nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale' ...Lagarde è stata chiara: l'attivazione del TPI sarà a discrezione del Consiglio direttivo della Bce in quanto " Non saremo ostaggio di nessuno " . E questo lo sanno bene gli investitori che ... Madame ci ripensa e decide di completare le vaccinazioni Il caso di Madame scuote il Festival di Sanremo. Il suo nome è comparso nei giorni scorsi – insieme a quello della tennista Camila Giorgi – in un'indagine su false vaccinazioni anti-Covid… Leggi ...La cantante in gara nella prossima edizione di Sanremo risulterebbe coinvolta nell'inchiesta della procura di Vicenza sulle false vaccinazioni. E via Instagram spiega che prenderà coraggio per "fare l ...