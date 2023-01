Madame cancella il post sui vaccini | ecco perché

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’edizione 2023 del Festival di Sanremo persi preannuncia essere tutta in salita e piena di imprevisti. Prima il cambio nome della canzone (“per evitare critiche“), poi l’indagine con l’accusa di falso greenpass, infine la confessione di non essersi sottoa fino a poco fa ad alcun vaccino“nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale”. Il lungo– sconclusionato – pubblicato ieri dalla cantante proprio in merito aiè stato oggi rimosso. Lo ha fatto lei per dare “spazio a un nuovo progetto”. “Tolgo l’ultimoper dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso. I dettagli legati al caso non ho potuto darliappunto sono ...