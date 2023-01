“Ma stai cambiando sesso?” Giacomo Urtis | l’ultima trasformazione preoccupa i fan

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sono ormai tantissimi anni che fa parte del mondo dello spettacolo. Facendo il chirurgo plastico, in tutto questo tempoè entrato inevitabilmente a contatto con questo ambiente, che gli è sempre calzato a pennello. Infiniti gli stili che ha cambiato nel tempo, tra un reality e l’altro, ma oggi al web sorge un dubbio. Di recente, non è solo il suo look a essere cambiato. Qualcuno pensa possa cambiare. Si tratta di una voce che si è fatta strada proprio in questi ultimi tempi online.si è sempre dichiarato fluido in tutto e per tutto, ma nessuno tempo fa avrebbe preso in considerazione l’ipotesi che potesse essere transgender. Ma la sua ultimaestetica ha fatto pensare, sempre con più insistenza, ai suoi quasi 700mila follower, che non ...