Ma alla Meloni cosa frega degli speculatori?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nei nostri modesti scritti cerchiamo di mostrare, prima delle opinioni di cui tutti sono sempre generosi, dei fatti che siano sfuggiti all’attenzione o, per motivi vari, offuscati o taciuti. In questo modo speriamo di offrire al lettore alcune informazioni diverse dalle solite. L’inflazione in Italia è ora la più alta del mondo occidentale e anche del mondo industriale ed è il doppio che in Francia e Spagna. Da noi le ultime stime sono tra 11 e 12%, in Spagna è il 5,6% e in Francia appena sopra il 6%. Abbiamo persino raggiunto la Russia che a causa delle sanzioni per approvvigionarsi dall’estero deve pagare ora di più perché turchi, indiani i cinesi le trovano i beni, ma ovviamente ne approfittano un poco. Come mai in Spagna e Francia è la metà? Perché il governo ha adottato misure amministrative, controlli e regolazioni, ad esempio l’elettricità prodotta con solare, vento, ...