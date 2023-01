Lutto West Ham | morto il co-proprietario Gold

Sportitalia

... 'The Lonesome Crowded' , considerato uno dei migliori. Il picco del successo è giunto nel 2004 con 'Good News for People Who Love Bad News'. Articolo di Federica Pollara The post Grande...Commenta per primo IlHam , attraverso i propri canali ufficiali, ha confermato la morte dI David Gold , co - proprietario del club. L'uomo è deceduto stamattina: 'A nome di tutta la squadra di calcio, è con profondo ... Lutto in casa West Ham, è morto il co-proprietario David Gold Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...West Ham in lutto per la scomparsa a 86 anni del co-proprietario David Gold. L'uomo d'affari britannico si è spento dopo una breve mala ...