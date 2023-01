Lutto per Levante | l’addio più difficile | “Ho pianto | un grandissimo vuoto”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non si è mai pronti per dire addio ai propri nonni, angeli custodi delle nostre vite.ha annunciato la scomparsa dell’amatissima nonna Rosalia su Instagram, con un lungo post e tante foto e momenti che hanno condiviso insieme. Il legame tra le due è sempre stato piuttosto forte: ogni volta che– al secolo Claudia Lagona – tornava nella sua Sicilia, trascorreva molto tempo insieme a Rosalia, punto di riferimento dopo la morte del padre. Attorno all’artista si sono strette tante persone, tra cui volti noti del modo dello spettacolo.a nonna Rosalia su Instagram “Hocosì, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un...

newsbiella.it

Un doloroso addioLevante, che chiude in qualche modo un cerchio iniziato tanti anni fa, quando aveva appena nove anni. "Io sono nata prepotente e poi a nove anni , dopo la morte di mio padre, ...Levante: ilIn queste ore Levante è stata colpita da un tragico e doloroso: sua nonna Rosalia è scomparsa. La cantante ha scritto un commovente post via socialannunciare la scomparsa ... Biellese in lutto per la morte di Diego Tolisano In queste ore Levante è stata colpita da un tragico e doloroso lutto: sua nonna Rosalia è scomparsa. La cantante ha scritto un commovente post via social per annunciare la scomparsa della nonna e ha m ...Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...