Lutto in Edidomus - Ciao | Federico

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci sono persone che hanno fatto la storia di Quattroruote prima e di Ruoteclassiche poi. Meccanici, collaudatori, giornalisti.Robutti, 82 anni, scomparso oggi, era, al tempo stesso, meccanico, collaudatore, giornalista. Arrivato in redazione a Quattroruote giovanissimo, all'inizio degli anni 60 per volere di Gianni Mazzocchi, si è occupato inizialmente dell'officina, allora a Milano, percorrendo più volte al mese a tutta velocità la distanza tra la redazione e Anagni, dove un tempo c'era il centro prove dell'Isam. Le inchieste sul campo. Negli anni successivi era addetto alle "Grandi inchieste" di Quattroruote per verificare la serietà delle officine e delle aree di servizio. Una volta, con il collega Vittorio Venino, girò l'Italia per il test della "finta" spia accesa delle pastiglie dei freni. Uscendo da una delle tante officine dopo la riparazione, ...