Lunedì mattina pulizia straordinaria nella via Baronio Manfredi

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 5 gennaio 2023)verrà effettuata ladella via Baroneed a seguito di ciò la Polizia Municipale ha provveduto ad emanare un’ordinanza, disponendo anche la relativa segnaletica per il divieto di sosta delle auto. Tutti coloro che non provvederanno a rimuovere i veicoli in sosta saranno soggetti a sanzione e rimozione forzata con carro attrezzi . Si fa presente che si tratta di divieti temporanei in via “” per consentire agli operatori di completare laL'articolo Filodiretto Monreale.