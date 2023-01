L' ultimo saluto a Papa Benedetto XVI | il gesto di Bergoglio davanti ai fedeli | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Piazza San Pietro, in Vaticano, è stata gremita diper i funerali diXVI. Tra i circa 100mila presenti per le esequi c'erano anche circa 130 cardinali e 300 vescovi assieme a diversi capi di Stato e primi ministri, tra cui Giorgia Meloni. Presenti in rappresentanza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - i due leader italiani hanno ricevuto l'ostia - e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.Francesco, al termine della cerimonia, ha salutato eil feretro prima che questo fosse trasportato alle grotte vaticane, nella Basilica di San Pietro, per la tumulazione.