“Lui con Oriana | io lo so” GF Vip 7 | se n’è accorto solo Luca Onestini e lo dice a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Al GF Vip gli intrecci d’amore si fanno sempre più complessi. Tra le dinamiche che si stanno evolvendo in casa c’è quella che riguarda Daniele Dal Moro eMarzoli. Qualche giorno fa l’influencer venezuelana parlando con Nicole Murgia ha confidato queste frasi alla nuova coinquilina: “Stavo conoscendoe due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato”. In sostanza quando è entrata è rimasta subito colpita anche da Daniele Dal Moro, ma l’interesse per il modello veneto sarebbe stato messo da parte per approfondire la conoscenza con Antonino Spinalbese. Una storia che ha vissuto una brusca frenata quando i due hanno litigato con le urla del modello veneto che si sono sentite nitide in casa: “Dana (Saber n.d.r.) è venuta a dirmi che tu le hai detto che ci sarei rimasto male perché non mi vuoi”. ...