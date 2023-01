Ludovica | 8 anni | uccisa dal tumore | un paese intero sotto choc

ilmattino.it

Aveva solo 8 anni, ed era di Albanella (Salerno). Un tumore con cui combatteva da due anni l'ha portata via alla sua famiglia e alla sua comunità. Una morte che ha commosso e scosso ogni cittadino. Ludovica, 8 anni, portata via dal cancro: ad Albanella è lutto cittadino Aveva solo 8 anni, Ludovica, ed era di Albanella (Salerno). Un tumore con cui combatteva da due anni l'ha portata via alla sua famiglia e alla sua comunità. Una morte che ha commosso e scosso ogni ... Si svolgeranno, questa mattina, giovedì 5 gennaio, alle ore 9.30, presso la chiesa di san Gennaro in Matinella, i funerali della piccola Ludovica. L'intera comunità di Albanella – come riporta i ...