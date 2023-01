Lotteria Italia | venduti 6 milioni di biglietti La tradizione batte la crisi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono sei milioni i biglietti dellavenduti in questo anno 2022 e primi giorni del 2023. C'è un lieve flessione, secondo stime agipronews, rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 ( - 5% e un deficit d'incasso pari ...Giovedì 6 gennaio su Rai 1 torna come da tradizione la. L' estrazione dei biglietti vincenti avverrà durante la trasmissione condotta da Amadeus 'Soliti Ignoti - il Ritorno, Speciale'. Il primo premio, come sempre sarà di 5 ... Lotteria Italia 6 gennaio 2023: premi, estrazione e dove controllare i biglietti vincenti Giovedì 6 gennaio su Rai 1 torna come da tradizione la Lotteria Italia. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà durante la trasmissione condotta da Amadeus ...Anche la Lombardia, tradizionalmente tra le prime regioni d'Italia per tagliandi staccati (oltre un milione), frena sull'acquisto. Deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro ...