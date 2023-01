Lotteria Italia | 6 gennaio estrazione dei biglietti vincenti con Amadeus a I Soliti Ignoti | come controllare le vincite | gli orari e le

QUOTIDIANO NAZIONALE

Giovedì 6 gennaio su Rai 1 torna come da tradizione la. L' estrazione dei biglietti vincenti avverrà durante la trasmissione condotta da Amadeus 'Soliti Ignoti - il Ritorno, Speciale'. Il primo premio, come sempre sarà di 5 ...... Si segnala che il conduttore domani sera sarà alla guida dello speciale de I Soliti Ignoti legato alla. E chissà se in questa occasione rivelerà chi saranno le altre co - conduttrici ... Lotteria Italia 6 gennaio 2023: premi, estrazione e dove controllare i biglietti vincenti Anche la Lombardia, tradizionalmente tra le prime regioni d'Italia per tagliandi staccati (oltre un milione), frena sull'acquisto. Deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro ...La guerra, il flagello del caro bollette e l’onda lunga della crisi per la pandemia. Eppure la lotteria della Befana, che sarà seguita a partire da domani sera in diretta da Fanpage.it, resiste bene i ...