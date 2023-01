Lotteria Italia 2022 | Estrazione il 6 gennaio

(Di giovedì 5 gennaio 2023): domani l’. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere. Dal 2002 “dimenticati” 30 milioni di euro Primo premio da 5 milioni di euro confermato per la, la cuiè in programma venerdì 6, con l’abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno “I Soliti ignoti – Il ritorno”. Per gli altri premi si dovranno attendere le decisioni del Comitato Lotterie, nella sede dei Monopoli di Stato: durante la trasmissione verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, fra questi il primo da 5 milioni di euro, mentre i premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti poco prima dell’inizio della trasmissione. Gli anni d’oro, con ...

ilmessaggero.it

ALESSANDRIA - Si è svolta l'estrazione della' Un cuore per la ricerca ' promossa dalla Fondazione Italiana Linfomi , organizzazione ... Ini linfomi colpiscono ogni anno circa 15.000 ...Ero in giuria la sera in cui questa ragazza è stata eletta Miss, l'ho anche votata, ma lei ... E' come se avesse vinto alla. Che Dio ci aiuti mi ha davvero scaldato il cuore. Quest'anno ... Rieti, niente vincite alla Lotteria Italia ma il Reatino conquista 20mila euro al Superenalotto Il biglietto della Lotteria Italia serie D 367432, che ha fatto incassare 50 mila euro al fortunato vincitore, è stato venduto alla tabaccheria 114 di Palermo di Giuseppe Bruno e figli, in corso dei M ...Durante la conferenza stampa, estratti i vincitori dell'iniziativa per incentivare il tesseramento. Tutti i premi e i vincitori tra chi si tesserava entro il 6 gennaio ...