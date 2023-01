Lotta Champions | Inter e Juventus vedono la qualificazione | in quota le romane costrette a inseguire

Calciomercato.com

... la Juve già fuori dallapotrebbe anche risultarne avvantaggiata . E se la ritrovata vena ... Forse è presto per parlare discudetto completamente riaperta, ma a Napoli è bene che nulla ...... nel 2003 la finale dil'hanno giocata Milan e Juve, e l'Inter è stata semifinalista; ... quello Friedkin è partito, ad esempio; durissima è ladei due club milanesi affinché si faccia ... Lotta Champions: Inter e Juventus vedono la qualificazione, in quota ... Prima della 16esima giornata, la classifica dedicata alle squadre per la lotta salvezza era questa: Bologna, Fiorentina 19 pt. – Salernitana, Empoli 17 – Sassuolo, Monza 16 ...ROMA - Inter e Juventus iniziano il 2023 con una vittoria di misura che permette alle due squadre di accorciare rispetto alla vetta e di allungare sul quinto posto occupato ora dalla Lazio. Secondo gl ...