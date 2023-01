L'ombra di Trump sullo stallo nella scelta dello speaker della Camera Usa. Mc Carthy bocciato otto volte

Remocontro

Nonostante le ulteriori concessioni ai 20 estremisti ribelli, il leader repubblicano Kevin McCarthy non è passato neppure alla ottava votazione che avebbe dovuto nominarlo speaker della Camera, come ...Esponente del mondo repubblicano californiano, negli ultimi anni, specie nei rapporti con Donald, ha fatto il funambolo. Trasformista, equilibrista, opportunista: chiamatelo come volete, Mr. ... L'ombra di Trump paralizza la politica Usa, il candidato presidente ... CITTÀ DEL VATICANO - Eletto da cardinali che videro in lui l'uomo capace di rilanciare i fasti del wojtylismo con credibilità personale e fermezza dottrinale, Joseph Ratzinger, a un certo punto del su ...(Adnkronos) - Donald Trump reagisce stizzito alle rivelazioni secondo le quali avrebbe "implorato" la figlia Ivanka e suo marito Jared Kushner di partecipare alla sua prossima campagna elettorale in v ...