Lombardia | martedì a Milano primo incontro ' indiretto' tra Fontana | Majorino e Moratti

(Di giovedì 5 gennaio 2023), 5 gen. (Adnkronos) - Tre incontri in rapida successione con i candidati alla presidenza della Regione: Pierfrancesco, Letiziae Attilio. E' quello che andrà in scenaprossimo, 10 gennaio, al Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a, a partire dalle 16. L'evento, organizzato da Fondazione Stelline all'interno della rassegna Direzione Nord, dal titolo 'Verso le Regionali', è ilconfrontotra i tre competitor in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. I tre candidati saranno intervistati sui temi al centro del dibattito regionale in tre blocchi di 40 minuti ciascuno. Ad aprire l'evento alle 16 il candidato di centrosinistra Pierfrancesco ...