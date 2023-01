Lombardia | Majorino | ' grazie a Don Colmegna | sue parole sono sprone a volare alto'

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "Ringrazio Donperché come sempre le sueunoe un invito ae a promettere cose che si devono fare". Piefrancesco, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione, alle prossime elezioni regionali del 2023, replica così all'appello lanciato dal presidente della Casa della Carità, don Virginio, che in un'intervista pubblicata sul sito della Fondazione ha lamentato poca consapevolezza, da parte dei principali candidati, su temi centrali come la sanità, l'emergenza casa, la mancanza di lavoro, la scuola, la legalità e la difesa dell'ambiente. "Il programma che noi presenteremo la settimana prossima -spiega- è ...

Lo ha affermato il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine di un sopralluogo alle case popolari di via Bolla a Milano. Così Carmela Rozza, consigliera uscente del Pd in Regione, accompagnando il candidato presidente Pierfrancesco Majorino davanti agli stabili recentemente sgomberati di via Bolla, al ... Le case aler di via Bolla liberate dagli abusivi rischiano di diventare una discarica, visto che all'interno sono state lasciate ...